NPO zendt talkshow Op1 ook op zondagavond uit

Sander Schimmelpenninck Ⓒ ANP

De NPO gaat de nieuwe talkshow Op1 per direct ook op zondagavond uitzenden om kijkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De talkshow Op1 is voortaan zes dagen per week te zien rond 22.30 uur, maakte de NPO zondag bekend.