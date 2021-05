’Even tot hier’ genomineerd voor Zilveren Nipkowschijf

Daarnaast is er een speciale vermelding voor De wasstraat. De Nipkowschijven worden toegekend door een groep van Nederlandse mediajournalisten en tv-critici. Over Even tot hier (BnnVara) schrijven zij in hun juryrapport:

Wat een geweldig vierde en vijfde seizoen draaide dit programma het afgelopen televisiejaar. Het blonk uit door zijn altijd geestige, zeer muzikale en soms snoeiharde satire over hoe Nederland zich door de coronacrisis en het verkiezingsjaar worstelde. Hun enorme creatieve output geeft cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe ook recht op een nominatie voor de trofee voor de hardwerkendste omroepmedewerkers.

Lovende woorden zijn er tevens voor Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat (BnnVara) van interviewer Coen Verbraak.

De interviewreeks kantelde het Nederlandse beeld over de traumatische ervaringen van de Dutchbat-soldaten bij de genocide in Srebrenica in 1995. De geïnterviewde militairen en oud-militairen lieten zich door Verbraak in de ziel kijken. Dat werd knap verweven met documentairebeelden die de kijker het gevoel gaven heel dicht bij de dramatische gebeurtenissen op de compound van de Nederlandse soldaten te komen.

Nieuwsuur (NOS) maakte indruk op de jury met onder meer de lijsttrekkersdebatten.

Naast onderzoeksjournalistieke projecten was de kritische en zakelijke coronaverslaggeving van de rubriek leidend in de televisiejournalistiek. De reeks scherpe interviews met lijsttrekkers werden de schrik van menig politicus op campagne.

De speciale vermelding De wasstraat (Human), waarin vijf werknemers en de directeur van een wasstraat in Deventer worden gevolgd, wordt betiteld als ’een verborgen parel op NPO 2’.

Eigenaar Martin van Matz Carwash ontfermt zich over jongeren die normaal gesproken tussen wal en schip vallen op de arbeidsmarkt. Behalve een spons en een salaris geeft hij ze geborgenheid in een hecht team, kameraadschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en een luisterend oor. Een inspirerende plek én inspirerende televisie.

Het Sinterklaasjournaal (NTR), dat afgelopen winter zijn twintigjarig jubileum vierde, krijgt dit jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf. De jury:

Al twintig jaar weet Het Sinterklaasjournaal creatieve televisie te produceren in het schemergebied tussen feit en fictie waar de goedheiligman huist. Het programma is een wonder van verbeelding voor zowel meerder- als minderjarigen, met een grote maatschappelijke impact. Dit jubileumjaar overtrof het programma alle verwachtingen door in een pandemie met een coronaproof-intocht van de Sinterklaas in het fictieve Zwalk het kinderfeest veilig te stellen.

De bekendmaking van de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2021 is op 24 juni.