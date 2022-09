Toch nog ode aan Henny Vrienten

Theaterproductie De koning van Amsterdam, over de legendarische Maup Caransa, had nu in première moeten gaan, maar die show is tot nader orde uitgesteld. Vrijdagavond, echter, wanneer in Utrecht het Nederlands Filmfestival zijn hoogtepunt bereikt met de uitreiking van de Gouden Kalveren, zal er in tv-programma Khalid & Sophie aandacht worden besteed aan de filmmuziek die Vrienten schreef.

Easy Listening

Oud-dirigent van het Metropole Orkest, Dick Bakker, is met zijn eigen orchestra te gast om een compilatie van zijn liedjes voor te dragen. Het is gesneden koek voor Bakker: „Ik heb destijds al zijn filmmuziek gedirigeerd en uitgevoerd met het Metropole Orkest.”

Componist en oud-dirigent Dick Bakker brengt vrijdag een ode aan Henny Vrienten. Ⓒ ANP/HH

Maar het muzikale monument is niet het enige waar de 75-jarige dirigent deze week mee komt. Na 25 jaar vindt namelijk ook de internationale release plaats van zijn nieuwe album met wereldberoemde instrumentale evergreens. Muziek in de traditie van James Last, Bert Kaempfert en Paolo Mantovani. Deze orkestleiders hadden in de jaren zeventig en tachtig miljoenen fans met instrumentale versies van grote hits.

Het genre is uitgestorven, maar Bakker blaast het opnieuw leven in: „Orkesten die easy listening spelen, heb je vrijwel niet meer. Vroeger werkte ik met topsolisten als Pim Jacobs, Louis van Dijk, Joop Stokkermans en Toots Thielemans, maar ik ben eigenlijk de enige van dit clubje die nog leeft. Op Feelings & Nostalagia, dat uitkomt met hulp van Omroep MAX, speelt Hermine Deurloo op mondharmonica. Zij is zo’n beetje de nieuwe Toots!”