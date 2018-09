'Ariana Grande cancelt rest van tournee'

TMZ meldt op gezag van insiders rond het team van de zangeres dat de 23-jarige heeft besloten de rest van het Europese gedeelte van de Dangerous Woman Tour in ieder geval voor onbepaalde tijd uit te stellen. Ze zou aankomende donderdag optreden in de O2 Arena in Londen en daarna België, Polen, Duitsland en Zwitserland aandoen. Eerder deze maand gaf de voormalig tienerster twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Ariana reageerde maandagnacht via Twitter op de tragedie in de Manchester Arena, waar vlak na het einde van haar concert een ontploffing plaatsvond. "Ik ben gebroken. Uit de grond van mijn hart, het spijt me zo, zo erg. Ik heb er geen woorden voor", liet de zangeres weten.