Rick Engelkes krijgt uitstel om coronasteun te verantwoorden

„Daar zijn we volop mee bezig”, aldus de zegsvrouw over de in te dienen zienswijze van Engelkes en Waterfront Entertainment. Het gaat om coronasteun die Engelkes ontving voor de musical Willem van Oranje, die vooralsnog niet is verschenen. Engelkes zei eerder dat hij de voorstelling doorontwikkelde en dat hij de toegekende subsidie zou kunnen verantwoorden. Het Fonds Podiumkunsten heeft nu echter bepaald dat van de eerder toegekende ruim 4,3 miljoen euro steun 3,7 miljoen moet worden terugbetaald.

De bijna 7 ton die wel blijft staan, is bedoeld voor decorbouwers, tekstschrijvers en de makers van de maquette van het beoogde theater. De coronasteun was bedoeld om de culturele sector overeind te houden toen door de coronalockdowns allerlei concerten en theatervoorstellingen niet konden doorgaan.

Engelkes had aanvankelijk tot eind april om te reageren op het besluit van het Fonds Podiumkunsten. Die termijn is inmiddels met vier werken verlengd.