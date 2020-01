Hint dít nummer op vertrek prins Harry uit Groot-Brittannië?

Prins Harry koos ervoor om het nummer This Is The One van de Stone Roses te spelen, waarin word gezongen: „Ik wil het land verlaten voor een maandenlange zondag, en het dorp waar ik werd geboren in de fik steken.” De teksten zijn opzienbarend, omdat Harry en Meghan bekendmaakten dat ze hun tijd willen gaan opsplitsen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.

Aan People vertelt een bron in Buckingham Palace echter dat het nummer werd gekozen door de Rugby Football League zelf. Het lied wordt namelijk vaak gespeeld tijdens wedstrijden. Manchester United heeft het bijvoorbeeld weleens gebruikt als ze het veld verlieten.

