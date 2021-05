Tussen Kunst en Kitsch herdenkt overleden Cees van Drongelen

Het gaat om de één na laatste uitzending van de oud-presentator, op 9 december 2002 vanuit de Kunsthal in Rotterdam. De aflevering is woensdag om 15.30 uur te zien op NPO 1. Van Drongelen was achttien jaar lang het gezicht van Tussen Kunst en Kitsch.

De voormalige AVRO-coryfee overleed op 84-jarige leeftijd, zo maakte de omroep dinsdag bekend. Van Drongelen werkte tientallen jaren bij de AVRO en was gedurende lange tijd een gezichtsbepalende presentator op de publieke zenders.

Hij begon bij de radio en maakte daarna zijn debuut op televisie bij Televizier. Daarnaast presenteerde Van Drongelen onder meer AVRO’s Sterrenslag, Jonge mensen op weg naar het Concertpodium en het Prinsengrachtconcert.