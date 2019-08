Operatie geslaagd: ’Het gaat heel goed met Bibian!’

„Na een slopende lange dag, geen nagels meer over, ben ik heel blij te kunnen mededelen dat het naar omstandigheden heel goed gaat met Bibian. De operatie is geslaagd en haar lichaam functioneert weer als gisteren. Spontaan tranen in mijn ogen toen ze haar zoon uitzwaaide”, schrijft hij op Facebook.

„Nu nog even de komende 24 uur goed doorkomen maar daar hebben we goed vertrouwen in. Op naar het herstel voor Dancing with the Stars op 7 september. Dat wordt krap maar Bieb fluisterde al in mijn oor dat ze op tijd klaar zal zijn en er naar uit kijkt om te laten zien waar ze de afgelopen weken zo hard voor heeft getraind. Nu eerst even goed rusten en wennen aan haar ’nieuwe’ nek.”

Edwin bedankt iedereen voor de steun. „De lieve berichtjes uit verwachte en onverwachte hoek hebben Bibian echt enorm geholpen.

Bibian moest onder het mes nadat er uitzaaiingen boven in haar nek, tegen haar schedel aan, waren gevonden. In het ergste geval zou ze met een dwarslaesie het ziekenhuis uit kunnen komen.