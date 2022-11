Première show Hans Klok even ’in de soep’ na gesprongen riolering

Hans laat zelf weten aan Privé: „We kunnen met recht zeggen ‘shit happens’. Een verstopt riool op zaterdagavond. Dat verzin je toch niet? Ik vind het zo tragisch voor alle dansers, danseressen, medewerkers.”

„Gelukkig is de Harbour Club een grote locatie en konden we de mensen tijdelijk in een ander zaaltje kwijt met een hapje en een drankje. Er moest echter eerst gedweild en bovendien gelucht worden om het weer enigszins acceptabel te krijgen voor iedereen om daar weer te zitten. Ik zit niet sinds gisteren in dit vak, ik kan wel tegen een stootje, maar hier hoop je natuurlijk niet op.”

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ Ferry de Kok

De gasten hebben hun plek inmiddels weer kunnen innemen in de zaal, waarna de show alsnog kan aanvangen. Wel hangt er nog een lichte brandgeur in de zaal. The Harbour Club zegt dat bezoekers van de show de komende dagen niet bang hoeven te zijn voor eenzelfde scenario. „We doen er alles aan dit een eenmalig incident te laten zijn.”