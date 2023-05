Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldpremière ’Killers of the Flower moon’ en ’May December’ Hollywood pakt uit in Cannes met misdaaddrama en seksschandaal

Door Marco Weijers

Leonardo DiCaprio en Robert de Niro in Killers of the Flower Moon Ⓒ Festival de Cannes

Cannes - Hoewel het 76e filmfestival van Cannes zich met recht internationaal mag noemen, was het zaterdag toch vooral Hollywood wat de klok sloeg. Waar in de vooravond Leonardo DiCaprio en Robert de Niro de rode loper betraden voor Martin Scorseses misdaaddrama Killers of the Flower Moon, beklommen een paar uur later Natalie Portman en Julianne Moore de trappen van het Palais des Festivals voor de vertoning van May December van regisseur Todd Haynes, losjes gebaseerd op een breed uitgemeten seksschandaal.