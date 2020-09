’Geen aanleiding voor tweede reeks Frontberichten’

Frontberichten werd geboren in de crisis en bestond uit vlogs van Nederlanders in vitale beroepen. Het programma scoorde veel kijkers en werd genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. „Frontberichten was een laagdrempelig journalistiek magazine als reflectie van de toenmalige medische urgentie en medemenselijkheid in de samenleving, middels verslagen van zorgverleners zelf. De vibe in het land is nu totaal anders, er is veel sacherijn en onbegrip. Het front van toen is misschien nu wel een verdedigingslinie geworden. De urgentie van nu is toch vooral dat mensen zich aan voorzorgsmaatregelen gaan houden”, zegt Lassche tegen het ANP.

Als makers zijn zij geen ’verlengstuk van het voorlichtingsapparaat van de regering’ en journalistiek afhankelijk, aldus de documentairemaker. „Frontberichten gebruikte vlogs van zorgverleners, ook omdat cameraploegen toen niet de ziekenhuizen in konden. Dat kan nu wel. Los daarvan voelen we nu ook nog geen journalistieke urgentie om mee te willen kijken in ziekenhuizen middels vlogs (ook omdat de situatie niet zo is als tijdens de eerste golf), laat staan dat het ziekenhuispersoneel nu die urgentie voelt, of een drang voelt om zich te melden.”

Wellicht dat dit in de toekomst weer verandert. „De basis van het succes van Frontberichten was grotendeels dat zorgverleners zelf de urgentie voelden om verslag te doen van een op dat moment dramatische situatie. Kortom, totaal andere situatie. Maar we blijven de situatie monitoren.”