Ryanne van Dorst is smoorverliefd

„Ik ben dit jaar héél erg verliefd geworden”, vertelt Ryanne in LINDA. „Ik had niet gedacht dat me dat nog zou overkomen, dus dat is wel het hoogtepunt.” Over haar nieuwe vlam vertelt ze: „Ze is creatief, zelfstandig, ondernemend, sociaal, onwijs grappig en natuurlijk fucking lekker.”

De twee hebben elkaar in Berlijn ontmoet tijdens een festival waar de nieuwe liefde van Ryanne werkzaam was.