Ook rapper Josylvio maakt acteerdebuut in Suriname

Josylvio is de artiestennaam van Joost Dowib, een Nederlandse rapper met meerdere successen op zijn naam. Zo scoorde hij nummer 1-hits met Ride or Die, Catch Up en Hella Cash. Ook was hij de meest gestreamde artiest in 2018, de meest bekeken artiest op YouTube in 2018 en was Hella Cash het bestverkochte album in 2018.

Andere debutanten in de film zijn FunX-dj Fernando Halman en oud-kickbokser Rodney Glunder. Ook acteurs Liza Sips, Fajah Lourens en Cyriel Guds spelen rollen. De film vertelt over een drugsdealer die naar Suriname gaat. De film moet komend voorjaar in de bioscopen te zien zijn.