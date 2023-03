Nieuw album Ed Sheeran over ’diepste, meest duistere gevoelens’

De Brit werkte naar eigen zeggen al tien jaar aan het album, maar gooide begin 2022 alles overhoop toen hij getroffen werd door een reeks levensveranderende omstandigheden. „Binnen een maand kreeg mijn zwangere vrouw te horen dat ze een tumor had die pas na de bevalling kon worden behandeld. Mijn beste vriend Jamal, die als een broer voor me was, overleed plotseling en ik stond voor de rechter om mijn integriteit en carrière als songwriter te verdedigen”, schrijft Sheeran daarover.

Het inspireerde hem om een album te maken waarop zijn „diepste, meest duistere gevoelens” te horen zijn. „Voor het eerst heb ik geen album gemaakt dat mensen alleen leuk zullen vinden, maar heb ik echt geprobeerd om iets eerlijks te maken over waar ik mij nu in mijn volwassen leven bevind.”