Genoeg inspiratie voor vervolg Luizenmoeder

"Gender!", riep Ilse 'juf Ank' Warringa direct toen presentator Matthijs van Nieuwkerk de inspiratie peilde. "Of de sponsorloop", suggereerde Diederik 'directeur Anton' Ebbinge. "En dan moeten we met de docenten bepalen welk goed doel we nemen: een ziekte of Afrika?"

Warringa en Ebbinge zijn al druk aan het schrijven voor het tweede seizoen van de serie over het wel en wee op basisschool De Klimop. Wanneer de nieuwe afleveringen op televisie komen, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoeveel afleveringen er komen.