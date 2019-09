Sterren rouwen om overlijden supermodellen-fotograaf Lindbergh

Supermodel Linda Evangelista deelt op Instagram een foto van haar met de fotograaf en schrijft erbij dat haar hart gebroken is. „R.I.P. my Peet.”

Zo schrijft Charlize Theron dat haar hart gebroken is. „Peter Lindbergh was een genie en een absolute meester in zijn vak. Bovendien, wat hem echt enig in zijn soort maakte, was zijn consistente vriendelijkheid, warmte en een ongelooflijk gevoel voor humor. Een van de beste mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik zal je nooit vergeten mijn vriend.”

Zanger Mika laat weten dat zijng edachten uitgaan naar de familie van Lindbergh. „Ik heb nooit iemand als hem ontmoet. Zijn genereuze geest, zijn talent, zijn warmte. Als hij je fotografeerde, gaf hij je het gevoel dat je de moeite waard was.”