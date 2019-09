Sterren rouwen om supermodellen-fotograaf Lindbergh

Naomi Campbell, die in 1990 samenwerkte met Lindbergh voor de coverfoto van de Britse Vogue, laat op Instagram weten ’sprakeloos’ te zijn. „Jouw vitaliteit, jouw geanimeerde glimlach, jouw vriendelijkheid en vrijgevigheid”, schrijft ze bij een foto waarop ze met de fotograaf te zien is. Op de bekende foto staat ook een toen nog jonge Cindy Crawford. Zij haalt in een post herinneringen op aan de shoot met Peter. „Wanneer hij fotografeerde, ging het om de vrouwen. Het ging niet om het haar, de make-up of de styling. Hij had een manier om je imperfecties om te turnen tot iets unieks en moois. En zijn plaatjes zullen altijd tijdloos blijven”, schrijft Crawford op Instagram bij de bewuste foto. „Ik voel me bevoorrecht dat ik je gekend heb en met je heb mogen werken.”

Supermodel Linda Evangelista deelt op Instagram een foto van haar met de fotograaf en schrijft erbij dat haar hart gebroken is. „R.I.P. my Peet.”

Charlize Theron schrijft dat haar hart gebroken is. „Peter Lindbergh was een genie en een absolute meester in zijn vak. Bovendien, wat hem echt enig in zijn soort maakte, was zijn consistente vriendelijkheid, warmte en een ongelooflijk gevoel voor humor. Een van de beste mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik zal je nooit vergeten mijn vriend.”

Zanger Mika laat weten dat zijn gedachten uitgaan naar de familie van Lindbergh. „Ik heb nooit iemand als hem ontmoet. Zijn genereuze geest, zijn talent, zijn warmte. Als hij je fotografeerde, gaf hij je het gevoel dat je de moeite waard was.”

Meghan, de hertogin van Sussex, werkte onlangs nog met de fotograaf voor het Britse Vogue-nummer waar zij gasthoofdredactrice van was. Op het Instagramaccount van de hertog en hertogin van Sussex werd dinsdag een foto geplaatst waarop Lindbergh en Meghan elkaar omhelzen. „Het was een van de laatste gepubliceerde projecten van een zeer gewaardeerd fotograaf. Hij zal worden gemist”, staat erbij.