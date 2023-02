’Sur l’Adement’ wint Gouden Beer

Veteraan Philibert (72) volgt in Gouden Beer-winnaar Sur l’Adement de patiënten van een psychiatrische instelling in hartje Parijs. Mensen die daar op basis van dagbehandeling verschillende soorten hulp ontvangen.

Sofía Otero (r.) in 20.000 Especies de abejas Ⓒ PR

De regisseur maakte al in 1978 zijn eerste documentaire, maar werd internationaal vooral bekend met Etre et avoir (2001), waarin hij het reilen en zeilen in een dorpsschooltje in de Auvergne vastlegde in dezelfde, kalm observerende stijl. Daarmee wist hij dit keer het hart van de Berlinale-jury te winnen, die dit jaar onder voorzitterschap stond van de Amerikaanse actrice Kirsten Stewart.

Land- en generatiegenoot Philippe Garrel (74) won in Berlijn een Zilveren Beer voor zijn regie van Le grand chariot, een familiedrama waarin zijn zoon Louis Garrel een van de hoofdrollen vertolkt.