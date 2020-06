Johan Derksen gaat helemaal los op Akwasi

„Ik heb wel een paar dingen waar ik over uit wil pakken”, stelt Johan Derksen al aan het begin van het programma. „Die ontzettende vervelende raaskallende rapper. Akwasi, wat een lul is dat joh!” En daarmee is de toon dan ook direct gezet.

Wilfred Genee vraagt zich al snel af hoe voorzichtig ze moeten zijn, want ’humor wordt op een weegschaal gelegd nu’. „Het is verschrikkelijk”, reageert Derksen meteen. „Je zit naar een aflevering van Fawlty Towers te kijken en die is inmiddels twintig keer herhaald en je kunt haast de teksten helemaal meespreken. Iedereen heeft kromgelegen van het lachen en nu moet het plotseling van de buis gehaald worden. Ik vind dat we helemaal doorslaan in Nederland. Iedereen is tegen racisme, ik ook en iedereen hier aan tafel neem ik aan. Als mensen protesteren heb ik daar alle respect voor, maar ik zie op tv eigenlijk alleen maar gekkies. Schreeuwende gekkies die de ruimte krijgen.”

Wilfred grijpt meteen in en nuanceert dat het om mensen gaat met felle emoties ’die klaarblijkelijk door het verleden gevoed veel voelen daarbij’. Derksen kan zich echter nauwelijks voorstellen dat het zo erg is als ze zeggen. „Als dat waar is, is het treurig. Maar die Akwasi, die heb ik op tv gezien. Ik denk dat tachtig procent met schuim op de bek naar die man heeft zitten luisteren. Ik vond het verschrikkelijk wat ’ie allemaal uitkraamde.”

Witte, boze mannen

Wederom schetst Wilfred direct een beter beeld van Akwasi. „Ik heb die jongen een paar keer ontmoet en dat was een hele rustige redelijke jongeman, maar hij was bij dat betoog heel geëmotioneerd.” René van der Gijp mengt zich nu ook in de discussie. „Ik dacht bij mezelf: Als wij in een land leven wat zij nu schetsen, dan hadden wij hier met zijn vieren niet meer gewoond. Daar ben ik van overtuigd! Dan was ik in Antwerpen of Parijs of Barcelona. Ik dacht: ’wat is dit?’”, waarmee hij duidelijk lijkt te willen maken dat hij zich niet herkent in de uitspraken over hoe racistisch Nederland zou zijn. „Wat een van die organisatoren zei: ’Mijn enige veilige plek is thuis’. ’Als ik naar buiten ga’, zei hij, ’word ik er altijd mee geconfronteerd’. Ik dacht: dat is nogal wat!”, vervolgt hij.

„Nou zijn wij wel de witte, boze mannen hè? Die het niet begrijpen. Daar moeten we wel even rekening mee houden”, waarschuwt Wilfred.

Als de mannen vervolgens blijven uithalen naar Akwasi, vraagt Wilfred zich toch hardop af of ze de achterliggende emotie echt niet kunnen begrijpen. „Nee, dan moeten er wel hele erge dingen in Nederland gebeuren en dan moet je ook naar de politie stappen en een aanklacht indienen en niet popiejopie op een plein voor eigen parochie dit soort demagogische teksten uitbraken”, stelt Derksen.

Ter afronding van het onderwerp haalt Wilfred zijn eerste vraag over humor weer terug. Moeten ze inderdaad gaan oppassen? „We moeten de humor erin houden, we moeten de zelfspot houden, we moeten cynisch kunnen zijn en er is een groot verschil tussen humor en racisme natuurlijk”, vindt Derksen. „Wij gaan door op dezelfde voet?”, vraagt Wilfred dus nogmaals. „Wij hebben de grootste vorm van kunst hier aan tafel”, vat Derksen hun kijk op humor samen.

Gekken

Ook vorige week gingen de mannen van Veronica Inside al aardig los op Akwasi. „Ieder weldenkend mens is tegen racisme”, zei Derksen toen. „Maar met dit soort dingen krijg je alle gekkies die de aandacht trekken, maar de mensen die oprecht staan te protesteren voor een heel nobel doel en streven, dat zijn figuranten. Dit soort idioten hebben het woord.” „Het zijn de gekken die de aandacht trekken. Het zijn de gekken die gaan plunderen, het zijn de gekken die gaan vechten en het zijn dit soort schreeuwlelijkerds.”