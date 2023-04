TV-registratie Koningsdag meer in trek dan voorgaande jaren

Het koningsdagverslag is daarmee iets beter bekeken dan vorig jaar. Toen bracht de koninklijke familie voor het oog van 2.002.000 kijkers een bezoek aan Maastricht. Die score was al een fikse verbetering op de kijkcijfers op 27 april 2021. Toen zagen ’slechts’ 1,89 miljoen mensen hoe de Oranjes in coronatijd een rondleiding kregen op de High Tech Campus in Eindhoven.

De koningsdagprogrammering viel ook later op de dag in de smaak. Zo zagen 819.000 kijkers het eerder opgenomen Koningsdagconcert op NPO 2. Vanaf 20.30 uur traden onder anderen Davina Michelle, rapper Winne en Broederliefde en Gerard Cox op in Rotterdam. Op hetzelfde moment trok de Blauw Bloed-special over tien jaar koning Willem-Alexander op NPO 1 een relatief bescheiden 680.000 mensen.

André Rieu

Omroep MAX vierde Koningsdag rond het middaguur vanaf Paleis Soestdijk met een thema-uitzending die 649.000 naar NPO 1 trok. André en de Oranjes, waarin André Rieu vertelde over de stukken die hij voor de koninklijke familie had gespeeld, was met 482.000 kijkers goed voor de laatste plaats in de kijkcijfer top 25.