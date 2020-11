StukTV diskwalificeert Lil’ Kleine voor overtreden regels

In het programma moeten de deelnemers zo lang mogelijk uit handen blijven van de jongens van StukTV. Daarbij zijn enkele regels, waaronder het niet langer dan twintig minuten in dezelfde auto zitten. Lil’ Kleine, hield zich daar niet aan. Ook had hij vooraf al mensen ingeschakeld om hem te helpen.

Kijkers noemden de acties van de rapper ’oneerlijk’ en ’zielig’. Zaterdag maakten de makers van het programma dan ook bekend dat de 26-jarige Lil’ Kleine gediskwalificeerd werd.