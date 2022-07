Premium Royals

’Meghan woedend over Vanity Fair-cover die relatie met Harry onthulde’

Meghan zou niet meer dan ’extatisch’ zijn geweest toen ze in 2017 dan eindelijk de kans kreeg om de cover van het septembernummer van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair te sieren, stelt het nieuwe boek Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors van biograaf Tom Bower. Maar die lang...