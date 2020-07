TOM WAES (51): ’Ze moeten van mij géén held maken’

De Vlaamse acteur en presentator Tom Waes ziet zijn populariteit onder zijn Nederlandse fans groeien. Ⓒ ANP

De populariteit van de Vlaamse acteur TOM WAES groeit in ons land met de dag en ook zijn VPRO-programma Reizen Waes, dat handig meelift met het succes van de Netflix-serie Undercover, raakt steeds meer in trek. „Door mijn rol in die serie zijn de kijkcijfers van het reisprogramma omhoog geschoten.”