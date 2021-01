Verhalenbundel over de seksuele macht van mannen

Entertainment

Halfzus Meghan: mijn boek is geen aanval

Samantha Markle, de halfzus van Meghan, wil graag ophelderen dat haar aankomende boek geen aanval is op haar zus. In haar memoires The Diary Of Princess Pushy’s Sister Part 1, die komend weekend verschijnen, heeft ze het over het goede en het slechte van haar familie.