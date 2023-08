Sex Pistols-zanger John Lydon hield kroningsfeestje voor Charles

De Sex Pistols scoorden in 1977 hun grootste hit met God Save The Queen, een aanklacht tegen de monarchie en koningin Elizabeth. Toen de Queen vorig jaar overleed, waren mensen dan ook verrast dat Lydon alleen maar positieve woorden had over de vorstin. „Het was een mens”, zegt de 67-jarige Brit daar nu over. „Die persoon heeft familie, heb empathie voor hen en kom niet met je eigen mening daar bovenop.”

Lydon is tegen „instituten” als de monarchie, maar organiseerde afgelopen mei toch een kroningsfeestje. Dat deed hij ook omdat zijn vrouw Nora een maand eerder was overleden. „Ik wilde Nora’s dood ook een beetje vieren, als een soort Ierse wake. Dat je lacht op begrafenissen en huilt op bruiloften.”

De zanger had een paar goede vrienden uitgenodigd. „We hebben ons 24 uur in Union Jacks (de vlag van het Verenigd Koninkrijk, red.) gewikkeld en dronken bier.”