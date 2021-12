Queen terug op 1 in Top 2000, Procol Harum stijgt naar drie

Veel mensen hebben op A Whiter Shade of Pale gestemd omdat het nummer het lievelingslied van Peter R. de Vries was. De plaat werd ook gedraaid op zijn uitvaart. De single stond vorig jaar nog op 153.

In de top tien van dit jaar zijn verder opvallende noteringen voor Radar Love van Golden Earring en Nothing Else Matters van Metallica. Golden Earring, die dit jaar bekendmaakte te stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans, stond nog nooit in de top 10 van de Top 2000. De twaalfde plaats in 2004 was tot nu toe de hoogste positie. Vorig jaar stond het nummer op 33. Nothing Else Matters is afkomstig van plaats 17. Het nummer stond alleen in 2006 (op 10) en 2013 (op 9) in de top 10.

Luisteraars konden tot vrijdag 16.00 uur stemmen op hun favoriete platen. De volledige lijst wordt op 16 december onthuld en is traditiegetrouw tussen kerst en oud en nieuw in zijn geheel te horen op NPO Radio 2. Net als vorig jaar mag Jeroen van Inkel het spits afbijten op eerste kerstdag om 00.00 uur.

In de Cultuur en Mediapodcast beantwoordt componist Stephen Emmer de vraag waarom Bohemian Rhapsody altijd op 1 staat in Top 2000: