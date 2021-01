GoT-acteurs in Netflix-serie The Sandman

Premium TV

Justin Timberlake pakt acteercarrière weer op in rolprent ’Palmer’

In zijn rol als bokkige ex-bajesklant is Justin Timberlake (40) in Palmer niet de meeste logische match met een buurjongetje dat graag met poppen speelt. Toch werkt het tussen de twee. „Ik vind het mooi dat we laten zien dat het cool is om anders te zijn.”