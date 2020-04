Alternatieve Theater Na de Dam

De Amsterdamse Dam blijft dit jaar grotendeels leeg tijdens de twee minuten stilte. Ⓒ Foto Richard Mouw

Kunstenaars trokken 75 jaar terug massaal richting de Amsterdamse Stadsschouwburg om op het Leidseplein de bevrijdingsbijeenkomst bij te wonen. Maar in het jaar dat we onze vrijheid groots zouden vieren, zitten we binnen en vechten we tegen een onzichtbare vijand. Het maakt de aangepaste editie van Theater Na de Dam misschien wel nog indringender.