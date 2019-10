Carolien Borgers scheert lichaamshaar nog steeds niet

„Het is warmer”, verklaarde Borgers in het programma waarom zij haar benen sinds het einde van het experiment nog steeds niet had geschoren. „Ik vond het zo zwak om meteen na dat jaar alles toch af te scheren. En nu zijn we alweer maanden verder.”

De 36-jarige presentatrice vertelde in de podcast dat zij gedurende het jaar regelmatig vreemd werd aangekeken. Borgers kreeg veel nare reacties, die varieerden van schaamte tot walging. Haar conclusie was: „Een geschoren lichaam is de norm. Als je van die norm afwijkt, is het raar. Dus ook als je je haar laat staan.”