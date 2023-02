Premium Het beste van De Telegraaf

Terugkeer van gehelmde premiejager uit Star Wars The Mandalorian ontketende revolutie

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Grogo, beter bekend als Baby Yoda, op schoot van de Mando (Pedro Pascal) in het derde seizoen van ’The Mandalorian’. Ⓒ Disney+

The Mandalorian kwam, zag en overwon. De eerste live action tv-serie die zich afspeelde in het Star Wars-universum bezorgde Disney+ in 2019 een vliegende start. Woensdag begint het derde seizoen van deze ruimte-western, die sterren maakte van titelheld Pedro Pascal én van Baby Yoda.