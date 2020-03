Weinstein smeekte om hulp van Jeff Bezos

Zo heeft de filmproducent in oktober 2017 contact gezocht met voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg, Amazon-oprichter en rijkste man ter wereld Jeff Bezos en de baas van de bank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

„Mijn bestuur denkt erover me te ontslaan”, schreef hij in een standaardbrief die hij vanaf zijn e-mailaccount van The Weinstein Company verstuurde. „Het enige dat ik vraag is, dat ik een periode van afwezigheid kan krijgen om in zware therapie en counseling te gaan, of dat nu in een kliniek is of ergens anders, zodat ik weer met mezelf in het reine kan komen voor een tweede kans.”

Hulp nodig

Weinstein claimde in de mails dat ’veel van de beschuldigingen’ aan zijn adres - van intussen meer dan tachtig vrouwen - vals zijn. „En wat het bestuur probeert te doen, is niet alleen slecht, maar kan ook illegaal zijn en het zou het bedrijf kapot maken. Als je een brief zou kunnen schrijven waarin je me steunt om de hulp en de tijd te krijgen die ik nodig heb en je standpunt duidelijk kunt maken over het feit dat het bestuur me wil ontslaan, zou dat me erg helpen - ik heb jullie hulp hard nodig.”

Aan Jeff Bezos en de baas van Apple, Tim Cook, schreef hij andere pleidooien, waarin hij schreef dat hij ’in een moeilijke positie verkeerde’.

Zijn smeekbedes mochten echter niet baten, want hij werd ontslagen nog op dezelfde dag dat hij ze verstuurde, op 8 oktober 2017. Op de meeste mails werd niet gereageerd.

Verkocht

In maart 2018 diende The Weinstein Company een verzoek tot bescherming tegen faillissement in. De activa van het bedrijf werd later verkocht voor 289 miljoen dollar aan een investeringsbedrijf. Daartoe behoorden ook een bibliotheek met filmhits als Django Unchained, The King’s Speech en Silver Linings Playbook.

Straf

Woensdag in Amerika hoort Harvey Weinstein de straf die hij krijgt wegens zijn veroordeling voor het aanranden van Mimi Haliye en de verkrachting van Jessica Mann.