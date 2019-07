Timur Perlin Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Het werd zomaar een nieuwsrel: het telefoongesprek dat Timur Perlin afgelopen weekend voerde met Dave en waar hij - duidelijk in tegenstelling tot zijn eigen verwachtingen - zelf eigenlijk het slechtst uit de verf kwam. Op Twitter werd zelfs om zijn ontslag geroepen. Tijd om even na te vragen bij de omroep hoe dat is opgepakt.