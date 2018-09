Frank Lammers wil voetbalkantine op monumentenlijst

„Het sportverenigingsleven is de hoeksteen van de Nederlandse samenleving”, aldus Lammers. „Dat moeten we koesteren. Bijvoorbeeld door er mooie, kunstige en grappige films of toneelproducties aan te wijden. Maar ik vind ook dat de voetbalkantine op de monumentenlijst zou moeten terechtkomen.”

De acteur gaat de musicalversie van All Stars regisseren. Hij neemt de klus over van Job Gosschalk, die al zijn werk liet vallen na de bekentenis dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel ongepast gedrag met acteurs. Het politieonderzoek naar deze zaak is na vijf maanden nog steeds niet afgerond.

De musical is gebaseerd op de film All Stars uit 1997. Volgens Lammers moet het verhaal wel aan de moderne tijden worden aangepast. „Vroeger was de voetbalkantine een mannenbolwerk”, legt hij uit. „Maar de vrouw heeft inmiddels op brute wijze haar intrede in deze mannenbiotoop gedaan. Daar passen wij het verhaal wel aan aan.”