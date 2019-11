Emma Watson helemaal gestrest

De voormalig Harry Potter-ster vindt het niet erg om als vrijgezel 30 te worden. „Waarom maakt iedereen zich zo druk om die leeftijd? Het is helemaal geen big deal”, aldus Emma in een interview met de Britse editie van Vogue.

Maar al vindt ze het zelf niet erg, door de constante vragen en druk voelt ze zich wel helemaal gestrest. „Ik realiseerde me dat het door al die berichten komt”, aldus Emma. „Als je nog geen huis, man of baby hebt en je wordt 30 en je zit niet op een veilige, stabiele plek in je carrière of je bent nog steeds dingen aan het uitzoeken... Dat geeft echt veel onrust.”

Hoewel Emma zegt single te zijn, werd ze recent nog kussend met een onbekende man gespot in Londen.