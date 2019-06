Zo ver gaat Vanessa Hudgens om slank te blijven

„De eerste twee weken waren héél moeilijk”, vertelt Hudgens aan de Vlaamse televisiegids Primo over het periodiek vasten, waarbij ze alleen tussen twaalf uur ’s middags en zes uur ’s avonds mag eten. „’s Avonds voor tv niet meer eten is lastig. Maar het went. Ik heb amper nog honger.”

Volgens de actrice zit er ook een groot voordeel aan dit zware dieet waarbij ze 18 uur per dag niets mag eten. „Tijdens de zes uur dat je wel mag eten mag je ook eten waar je zin in hebt. Ik hou enorm veel van pasta, pizza, alles wat vol zit met koolhydraten. Ik zou me heel slecht voelen als ik ze uit mijn leven moest schrappen. Het periodiek vasten voorkomt dat. Zo voel je je toch niet echt alsof je iets mist.”

Ketogeen

Maar alleen periodiek vasten blijkt niet genoeg om in vorm te blijven. „Af en toe stap ik over op het Ketogeen dieet, waarbij je veel gezonde vetten mag eten, maar geen koolhydraten”, legt ze uit. „Als je de juiste ingrediënten in huis hebt, is het goed te doen. Ik eet bijvoorbeeld vaak amandelboter, als onderdeel van de gezonde vetten, en mijn ijskast zit altijd vol eieren, avocado’s, garnalen en groentes. Je kan ook smoothies maken. Mijn favoriet is er eentje met Açai-bessen, blauwe bessen, bananen en kokosnootolie.”

Met alleen gezonde voeding kom je er niet, en dus is Hudgens ook nog geregeld in de sportschool te vinden. „Ik voel me superenergiek. Tijdens het dieet kan ik nog perfect gaan sporten en dat doe ik dan ook.”