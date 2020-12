Chazia Mourali terug op tv: ’Droom die uitkomt’

Mourali (57) maakt voor de NTR de vierdelige serie Chazia & Puccini. „Puccini is op dit moment de meest opgevoerde operacomponist ter wereld. Maar er zijn steeds meer critici die vinden dat zijn opera’s niet meer in originele vorm zouden mogen worden opgevoerd vanwege hun seksistische en racistische karakter. Hoe rijm ik mijn eigen diepe liefde voor Puccini’s opera’s, met de kennis over zijn onbeteugelde karakter, dat uiteindelijk zelfs leidde tot de gruwelijke zelfmoord van zijn dienstmeisje?”, vraag Mourali zich af.

Het vierluik is grotendeels opgenomen in Italië, waar onder meer opnames zijn gemaakt in Puccini’s privéhuizen en gesprekken zijn gevoerd met kenners en mensen op straat. Mourali: „Ik ben voor deze serie in het hart van de Italiaanse opera gedoken, een jarenlange droom die uitkomt. Ik wilde zo graag mijn liefde voor opera en voor Puccini delen met de kijker.”

Mourali werd bekend bij het grote publiek met de presentatie van De zwakste schakel (RTL), waarin ze van 2001 tot en met 2004 in de voetsporen trad van de befaamde Britse Anne Robinson. De kennisquiz werd vorig jaar nieuw leven ingeblazen met Bridget Maasland aan het roer. Mourali presenteerde op tv ook onder meer Char, het medium en de Achmea kennisquiz. Ze was afgelopen jaar nog even in beeld, toen haar dochter Jasmijn meedeed aan The voice kids.

Chazia & Puccini is vanaf zondag 3 januari te zien op NPO 2.