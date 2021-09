Davina Michelle: Grand Prix was gewoon een festival

ZANDVOORT - De Dutch Grand Prix in Zandvoort was gewoon een festival. Dat stelde zangeres Davina Michelle maandag in het programma HLF8. De zangeres trad zondag op bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, waar zij het volkslied zong. „Dit was een festival, en daarom lag alles onder vuur”, aldus de zangeres in de SBS-talkshow van Johnny de Mol. „Wat ik deed was een ereding. Als ik was gevraagd om met een show gratis het publiek warm te houden, had ik het ook niet gedaan.”