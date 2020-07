’Ellen DeGeneres gedroeg zich ook als diva bij andere talkshow’

Zeven jaar geleden was DeGeneres te gast in de talkshow van Neil Breen, Australia’s Today. Aan haar bezoekje heeft Breen niet al te beste herinneringen overgehouden. „Je mocht niet eens naar haar kijken”, vertelde hij aan radiostation 4BC. „We mochten haar ook niet benaderen of tegen haar praten.”

Het team van DeGeneres bepaalde hoe het interview zou verlopen. Haar manager gaf de instructies. „Hij zei dat ze binnen zou komen, zou gaan zitten, het interview zou doen en daarna meteen weer wegging.”

Maar of de talkshowhost ook echt een heks is, weet Breen niet. „Omdat we dus niet met haar mochten praten. Ik weet niet of ze een leuk persoon is, of niet. Ik heb geen idee.”