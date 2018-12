Wietze de Jager krijgt weekendshow op 538

De dj, die eerder een radioduo vormde met Mattie Valk bij Qmusic, maakte vorige maand al bekend dat hij aan de slag gaat bij 538 zonder te verklappen dat hij het weekend voor zijn rekening neemt. Hij maakt de show samen met zijn sidekick-producer Chris Bergström.

„Het is bijzonder, omdat iedereen een ander weekendritme heeft; van uitslapen en boodschappen doen tot sporten of werken, en van chillen tot compleet losgaan”, zegt Wietze. „Samen met Chris laat ik deze veelzijdigheid terugkomen in de items en onderwerpen van de show en draaien we veel toffe muziek. Het weekend leeft en dat laten we horen!”

De weekendshow maakt deel uit van de nieuwe programmering van de zender. Ivo van Breukelen presenteert vanaf volgende week op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur. Barend van Deelen is van maandag tot en met donderdagavond te horen tussen 19.00 en 22.00 uur. Daniel Lippens neemt het tweede deel van de avond tot middernacht voor zijn rekening.