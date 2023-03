Don Quishocking-cabaretier Fred Florusse (85) overleden

Don Quishocking werd eind jaren 60 opgericht en bestond naast Florusse uit Pieter van Empelen, George en Anke Groot en Jacques Klöters. De groep won onder meer het Camarettenfestival en sleepte verschillende prijzen in de wacht zoals een Zilveren Harp en de Louis Davidsprijs voor het lied Oude School. Don Quishocking maakte elf programma’s, waarvan drie in wisselend gezelschap na het tijdelijk uiteenvallen in 1982.

Florusse was daarna actief als presentator, acteur en regisseur. Hij was verantwoordelijk voor de regie van talloze theatershows van onder meer Hans Dorrestijn, Joke Bruijs, Paul de Leeuw, Karin Bloemen en Jack Spijkerman. Ook stond Florusse aan de wieg van de VARA-radioprogramma’s Spijkers met koppen en In de rooie haan.

’Tot het laatst actief’

In 2007 kwam Don Quishocking weer bij elkaar om het veertigjarig jubileum van de groep te vieren. Het gezelschap stond toen op het podium met de speciale voorstelling: Dingen die je niet meer ziet, met een selectie van hoogtepunten uit alle shows. Daarna kwam het nog tot enkele incidentele optredens.

De familie van Florusse zegt dat hij nog „tot het laatst actief” bleef en nog bijna elke week in het theater was. „Fred had kanker, maar voelde zich maar kort ziek. Hij overleed vandaag in het bijzijn van één van zijn beste vrienden, zijn vrouw en dochter. We gaan zijn levenslust, zijn mooie stem en zijn optimisme missen.”