Kinderen Lily Allen hebben haar carrière ’volledig geruïneerd’

Allen heeft met haar ex-man Sam Cooper twee dochters, Ethel (12) en Marnie (11). De zangeres, bekend van hits als Not Fair en Fuck You, besloot twaalf jaar geleden om zich meer bezig te houden met haar kinderen en minder met haar muziek.

„Mijn kinderen hebben mijn carrière verpest. Ik hou van ze en ze maken me compleet, maar in termen van mijn beroemdheid hebben ze het totaal verpest”, aldus de zangeres. „Ik raak echt geïrriteerd als mensen zeggen dat je alles kunt hebben, want eerlijk gezegd kan dat niet.”

Allen, die inmiddels samen is met Stranger things-acteur David Harbour, koos ervoor om meer met haar kinderen te zijn, omdat haar eigen ouders vroeger veel afwezig waren. „Ik heb het gevoel dat het nare littekens heeft achtergelaten die ik niet wil overbrengen op mijn kinderen”, zei ze eerder al eens.