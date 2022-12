Premium Het beste van De Telegraaf

Luidt Brad Pitt (58) het nieuwe jaar in met nieuwe vlam Ines de Ramon (29)?

Na Angelina Jolie verscheen Brad Pitt nooit meer in het openbaar met een vrouw aan zijn zijde, tot nu. De acteur lijkt een nieuwe liefde in zijn leven te hebben: de 29 jaar jongere Ines de Ramon. Een vreemde in Hollywood is zij niet. Ines staat aan het hoofd van juwelenmerk Anita Ko Jewelry, met sterren zoals Kourtney Kardashian en Hailey Bieber als bekende klanten. Zou Ines dan eindelijk de ware vrouw zijn voor Brad?