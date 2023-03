Muziekshow Marieke Elsinga uitgesteld

De reden om de eerste uitzending uit te stellen heeft ermee te maken dat de opnames te dicht op de uitzenddag blijken te zitten. „We blijken meer tijd nodig te hebben om het programma af te ronden”, laat RTL weten.

De nieuwe startdatum van Alles is Muziek, waarin twee teams muziek moeten maken met alledaagse spullen, is 8 april. In plaats van de muziekshow is vanaf 16 maart een nieuw seizoen van Better Than Ever te zien. Hierin blikken kandidaten van talentenshows terug op hun deelname en hoe het hen daarna is vergaan.