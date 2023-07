Oscarwinnaar Alan Arkin (89) overleden

Zijn drie zonen Adam (66), Matthew (63) en Anthony (56), ook acteurs, noemen hun vader in een verklaring „een liefhebbende echtgenoot, vader, opa en overgrootvader die erg geliefd was en enorm gemist gaat worden.”

Makers van het laatste seizoen van de Netflix-comedy The kominsky method (2021) konden geen beroep doen op de toen 86-jarige acteur die in de twee voorgaande seizoenen één van de twee hoofdrollen had. Met acteren begon Arkin in de jaren zestig, het meest bekend werd hij van zijn rollen in The heart is a lonely hunter (1968), Edward scissorhands (1990) en Glengarry Glen Ross (1992).

Voor zijn werk werd Arkin meermaals onderscheiden met nominaties en prijzen. Zo won hij een Golden Globe Award in 1967, kreeg hij in 2006 een Academy Award en was hij in de periode van 1967 tot 2020 zes keer genomineerd voor een Emmy.