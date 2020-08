BARRIE STEVENS: ’Vooral doorgaan dreigde mijn ONDERGANG te worden!’

Het zijn ook voor Barrie Stevens aparte tijden. Maar er is goed nieuws op komst, binnenkort staat hij in het theater met zijn eerste solo-show. Ⓒ ANP/HH

Het kwam bij BARRIE STEVENS hard aan, toen hij na tien jaar kreeg te horen dat hij zijn stoel achter de jurytafel van de SOUNDMIXSHOW moest opgeven. De choreograaf werd de dupe van een nieuwe aanpak van HENNY HUISMANS populaire tv-talentenjacht. Het ’ontslag’ had hij niet zien aankomen. Achteraf zegt Barrie Stevens blij te zijn dat hij het veld moest ruimen. „Ik had het toen niet door dat ik een beetje een clown was geworden en dat deed afbreuk aan mijn geloofwaardigheid...”