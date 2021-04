Isa Hoes maakt zich zorgen om zoon

Ze vertelt: „Merlijn is 21 en er is weinig toekomstperspectief.” Isa zegt wel gesprekken met hem erover te hebben. „Deze periode is echt erg voor jongeren, maar we moeten niet in angstgedachtes blijven steken. Dat levert namelijk nooit wat op.”

Merlijn, die een boek schreef en een documentaire maakte over zijn vader Antonie Kamerling die op 44-jarige leeftijd een einde maakte aan zijn leven, had het vorig jaar af en toe al behoorlijk moeilijk. Dit kwam doordat hij oude beelden van zijn vader zag. Isa vertelde daar eerder al eens over: „Hij heeft ooit eens op een nacht naast mijn bed gestaan en vertelde me toen dat hij bijna geen adem meer kreeg. Een paniekaanval.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.