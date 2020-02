Liefdesbetoon van dochter aan Willeke Alberti

Bij de foto’s van onder meer zichzelf, Johnny de Mol en hun moeder schrijft ze een eervolle tekst over moederschap en moeder zijn, maar ook over een gekwetst meisje dat een diepe wrok koesterde. „Ik ontdekte dat ik eigenlijk bang ben voor mijn moeder. Nu is de tijd de angst voor de moeder in mij onder ogen te zien. Wat niets te maken heeft met de moeder uit wie ik geboren ben.” Later in de tekst is te lezen: „Ik realiseer me dat ik nu moet zijn wie ik nu ben.” De dochter van Willeke Alberti is yogadocente en schreef eerder een boek over haar spirituele ervaringen.

Op de grote dag zelf plaatste Danielle Oonk al een foto van het jubileumfeest dat Willeke Alberti vorig jaar oktober in AFAS Live gaf en waarbij haar kinderen zich bij haar op het podium voegden. Daarbij schrijft ze: „In het licht van de liefde zijn we heel. In het licht van de liefde zijn we thuis. In het licht van de liefde genezen en zingen wij: MOEDERS wil zal geschieden.”

Ze deelde ook video’s van Alberti’s optredens in vroegere jaren. Haar posts kunnen rekenen op veel hartjes en complimenten voor Alberti.