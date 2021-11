Nieuwe tegenslag Patricia Paay: ’Weer aan het infuus’

Bij een foto met ’steun en toeverlaat’ Robbert doet Patricia vanuit haar ziekenhuisbed haar verhaal. „Helaas minder goed nieuws. Ik moet deze week wederom worden geopereerd, omdat er complicaties zijn die niet verholpen kunnen worden. Inmiddels ook weer aan het infuus.”

De nieuwe tegenslag houdt in dat Patricia weer terug bij af is. „Ik moet opnieuw een traject in. Hopelijk kan ik na deze laatste operatie weer volledig herstellen. Ik blijf positief en ben blij met het dagelijks bezoek van Robbert. Want met wederom zo veel coronabesmettingen is alles in het ziekenhuis ook weer aan banden gelegd.”

Patricia kampt alle langere tijd met heupklachten. Zo viel ze in 2019, kort nadat ze een nieuwe heup had gekregen, van de trap.