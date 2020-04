Catherine schrijft ziekenhuispersoneel: zorg goed voor jezelf

„Of je nu werkt in de frontlinie of achter de schermen, iedereen heeft te maken met de druk om zowel je professionele als je persoonlijke leven op orde te houden”, schreef Catherine, zelf moeder van drie kinderen. „Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en weet dat het hele land achter jullie staat.”

De hertogin liet weten veel te denken aan het personeel van het kinderziekenhuis, dat vanwege de coronacrisis ook volwassenen met Covid-19 behandelt. „Het is hartverwarmend om te weten dat jullie ondanks de uitdagende omstandigheden deskundige zorg blijven verlenen aan zieke kinderen. Jullie zijn allemaal inspirerend.”

Catherine, die vanwege de pandemie veel vanuit huis werkt, sloot haar brief af met de ’allerbeste wensen voor jullie goede gezondheid en die van jullie families.’ Het personeel van het Evelina London Children’s Hospital deelde de brief via Twitter en liet weten dat het ’geweldig’ was een bericht te ontvangen van hun beschermvrouwe.