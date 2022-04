Edisons voor Suzan & Freek, Snelle en Maan

In totaal werden er in het AFAS Theater in Leusden los van de oeuvreprijs elf awards verdeeld. Suzan & Freek en Snelle waren vooraf al favoriet met ieder drie nominaties maar iedere categorie kreeg zijn eigen unieke winnaar.

Ook MEAU (beste nieuwkomer), Davina Michelle (pop), Son Mieux (rock), Tiësto (dance) en Racoon (Nederlandstalig) vielen in de prijzen. Daarnaast mochten Mart Hoogkamer (Hollands), Froukje (alternative) en Lijpe (hiphop) een Edison ophalen. De prijs voor beste videoclip ging naar het nummer Afraid of the Dark van Chef’Special.

Oeuvreprijs

Guus Meeuwis werd voor zijn gehele oeuvre bekroond met een Edison-oeuvreprijs. Voor de zanger was het een grote verrassing dat hij aan het einde van het gala naar voren werd geroepen om het bijbehorende beeldje op te halen. „Ik vind het leuker dan ik had gedacht, een oeuvreprijs”, zei Meeuwis na afloop tegen het ANP. „Het is nu alsof er een hele mooie gouden strik om al die liedjes zit.”

De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy genoemd, is de oudste en een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland. De award bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d’Hont.